Zebra Technologies Aktie

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

<
Lohnender Zebra Technologies-Einstieg? 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zebra Technologies von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zebra Technologies-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zebra Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Zebra Technologies-Anteile an diesem Tag 382,40 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 26,151 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2025 auf 230,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 038,18 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 39,62 Prozent verringert.

Zebra Technologies wurde am Markt mit 11,76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Zebra Technologies Corp. 201,60 2,10% Zebra Technologies Corp.

