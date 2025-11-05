NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Zebra Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Zebra Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Zebra Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 340,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Zebra Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,294 Zebra Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Zebra Technologies-Anteile wären am 04.11.2025 76,55 USD wert, da der Schlussstand 260,35 USD betrug. Mit einer Performance von -23,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Zebra Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at