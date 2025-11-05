Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable Zebra Technologies-Investition? 05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Zebra Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Zebra Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Zebra Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 340,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Zebra Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,294 Zebra Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Zebra Technologies-Anteile wären am 04.11.2025 76,55 USD wert, da der Schlussstand 260,35 USD betrug. Mit einer Performance von -23,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Zebra Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.mehr Nachrichten