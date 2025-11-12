NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zebra Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Zebra Technologies-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 71,04 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,077 Zebra Technologies-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2025 3 591,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 255,17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 259,19 Prozent angewachsen.

Alle Zebra Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at