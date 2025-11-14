NASDAQ Composite Index-Titel Zions Bancorporation-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Zions Bancorporation Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Zions Bancorporation-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Zions Bancorporation-Aktie an diesem Tag bei 53,31 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,876 Zions Bancorporation-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 50,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,50 USD wert. Mit einer Performance von -4,50 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zions Bancorporation war somit zuletzt am Markt 7,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
