NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem 1st Source-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das 1st Source-Papier an diesem Tag bei 56,94 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die 1st Source-Aktie investierten, hätten nun 175,623 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 61,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 814,89 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 814,89 USD, was einer positiven Performance von 8,15 Prozent entspricht.

1st Source erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at