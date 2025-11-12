ACADIA Pharmaceuticals Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des ACADIA Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 34,97 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 285,959 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ACADIA Pharmaceuticals-Papiers auf 23,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 782,96 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,17 Prozent verringert.
Alle ACADIA Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
