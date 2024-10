NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alphabet A (ex Google)-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Alphabet A (ex Google)-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Alphabet A (ex Google)-Anteile bei 134,17 USD. Bei einem Alphabet A (ex Google)-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,532 Alphabet A (ex Google)-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 446,15 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 01.10.2024 auf 166,99 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 446,15 USD entspricht einer Performance von +24,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 2,04 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at