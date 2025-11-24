NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Amkor Technology-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 23.11.2022 wurde die Amkor Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Amkor Technology-Anteile an diesem Tag 27,75 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Amkor Technology-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,036 Amkor Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 32,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 154,95 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,50 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Amkor Technology einen Börsenwert von 7,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at