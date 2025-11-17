Amkor Technology Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor einem Jahr eingefahren
Die Amkor Technology-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Amkor Technology-Anteile 25,19 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,970 Amkor Technology-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,76 USD, da sich der Wert einer Amkor Technology-Aktie am 14.11.2025 auf 31,68 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,76 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Amkor Technology bezifferte sich zuletzt auf 7,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
