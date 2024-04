NASDAQ Composite Index-Wert Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amkor Technology-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 01.04.2014 wurden Amkor Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,12 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amkor Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 14,045 Amkor Technology-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.03.2024 gerechnet (32,24 USD), wäre die Investition nun 452,81 USD wert. Das entspricht einem Plus von 352,81 Prozent.

Der Amkor Technology-Wert an der Börse wurde auf 7,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

