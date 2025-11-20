NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 582,072 Anika Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 541,33 USD, da sich der Wert eines Anika Therapeutics-Papiers am 19.11.2025 auf 9,52 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 44,59 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Anika Therapeutics einen Börsenwert von 139,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at