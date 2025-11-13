NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Anika Therapeutics-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Anika Therapeutics-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,92 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,855 Anika Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Anika Therapeutics-Papiers auf 10,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,94 USD wert. Mit einer Performance von -75,91 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Anika Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 146,23 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at