NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Astro-Med von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Astro-Med-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Astro-Med-Aktie bei 13,43 USD. Bei einem Astro-Med-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,446 Astro-Med-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 64,93 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Anteils am 12.11.2025 auf 8,72 USD belief. Damit wäre die Investition um 35,07 Prozent gesunken.

Am Markt war Astro-Med jüngst 66,98 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at