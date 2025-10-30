NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Astro-Med-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 30.10.2022 wurde das Astro-Med-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Astro-Med-Aktie bei 11,98 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 83,472 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2025 771,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,87 Prozent verringert.

Der Astro-Med-Wert an der Börse wurde auf 70,31 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at