WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astro-Med von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Astro-Med-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 215,067 Astro-Med-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 887,00 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Papiers am 05.11.2025 auf 8,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,87 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Astro-Med bezifferte sich zuletzt auf 69,12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
