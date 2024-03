NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Central Garden Pet gewesen.

Am 01.03.2014 wurden Central Garden Pet-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 6,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 648,093 Central Garden Pet-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.02.2024 auf 43,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72 301,83 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 623,02 Prozent.

Alle Central Garden Pet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

