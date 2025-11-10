Ceva Aktie

WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053

Ceva-Anlage 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceva von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Ceva-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde die Ceva-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Ceva-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,537 Ceva-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 26,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 7,46 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Ceva einen Börsenwert von 624,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ceva Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Ceva Inc.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Ceva Inc. 23,40 4,46% Ceva Inc.

