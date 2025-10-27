Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Profitables Ceva-Investment?
|
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ceva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Ceva-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41,69 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 23,987 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (28,09 USD), wäre das Investment nun 673,78 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,62 Prozent abgenommen.
Der Ceva-Wert an der Börse wurde auf 672,01 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
