NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Covenant Transport von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Covenant Transport-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 17.11.2015 wurden Covenant Transport-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Covenant Transport-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 025,641 Covenant Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 610,26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,10 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Covenant Transport betrug jüngst 477,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at