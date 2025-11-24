NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Covenant Transport von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Covenant Transport-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,462 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,12 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,88 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Covenant Transport zuletzt 478,82 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at