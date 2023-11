NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Donegal Group A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Donegal Group A-Aktie bei 15,22 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hat, hat nun 6,570 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,64 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 21.11.2023 auf 14,10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,36 Prozent verkleinert.

Der Donegal Group A-Wert an der Börse wurde auf 461,49 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at