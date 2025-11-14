NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ESCO Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das ESCO Technologies-Papier an diesem Tag 88,14 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 113,456 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 596,10 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Papiers am 13.11.2025 auf 216,79 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 145,96 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte ESCO Technologies einen Börsenwert von 5,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at