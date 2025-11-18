NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Exponent-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Exponent-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Exponent-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Exponent-Anteile betrug an diesem Tag 96,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 104,156 Exponent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 175,29 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 17.11.2025 auf 68,89 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 28,25 Prozent.

Der Exponent-Wert an der Börse wurde auf 3,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at