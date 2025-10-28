NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Exponent-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Exponent-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 94,09 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 106,281 Exponent-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2025 gerechnet (67,77 USD), wäre die Investition nun 7 202,68 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,97 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Exponent einen Börsenwert von 3,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at