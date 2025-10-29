Ausblick: Exponent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Exponent wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,505 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Exponent noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Exponent mit einem Umsatz von insgesamt 131,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,30 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD, gegenüber 2,11 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 530,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 558,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at