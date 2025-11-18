NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in EZCORP eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EZCORP-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das EZCORP-Papier bei 9,62 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hat, hat nun 1 039,501 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 617,46 USD, da sich der Wert einer EZCORP-Aktie am 17.11.2025 auf 17,91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86,17 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für EZCORP eine Börsenbewertung in Höhe von 1,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at