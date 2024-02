NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fifth Third Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,68 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,539 Fifth Third Bancorp-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 885,35 USD, da sich der Wert eines Fifth Third Bancorp-Papiers am 07.02.2024 auf 33,36 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -11,46 Prozent.

Fifth Third Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at