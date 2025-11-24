First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|First Community Bancorp-Performance
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem First Community Bancorp-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 496,771 First Community Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 16 408,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,08 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für First Community Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 605,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!