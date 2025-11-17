First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Community Bancorp von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem First Community Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der First Community Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 22,78 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in First Community Bancorp-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,898 First Community Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers auf 32,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 442,49 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,25 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 600,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
