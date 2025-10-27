NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in First Community Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem First Community Bancorp-Papier statt. Zum Handelsende stand das First Community Bancorp-Papier an diesem Tag bei 18,63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,677 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen First Community Bancorp-Papiere wären am 24.10.2025 1 804,62 USD wert, da der Schlussstand 33,62 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 80,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 616,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at