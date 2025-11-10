First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Performance im Blick
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die First Community Bancorp-Anteile bei 38,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,591 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,00 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Papiers am 07.11.2025 auf 32,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,00 Prozent verringert.
Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 600,70 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|First Community Bancorp
|33,25
|-0,11%
