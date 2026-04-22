NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen FormFactor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das FormFactor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,58 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die FormFactor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,102 FormFactor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.04.2026 298,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 142,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 198,53 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von FormFactor belief sich zuletzt auf 11,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at