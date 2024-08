NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Garmin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 101,70 USD wert. Bei einem Garmin-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,983 Garmin-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Garmin-Anteile wären am 20.08.2024 173,53 USD wert, da der Schlussstand 176,48 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 73,53 Prozent gleich.

Am Markt war Garmin jüngst 33,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at