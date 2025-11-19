Garmin Aktie

Rentabler Garmin-Einstieg? 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Titel Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Garmin eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Garmin-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,985 Garmin-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 189,85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 085,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 108,56 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Garmin eine Börsenbewertung in Höhe von 36,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

