NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gentex von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Gentex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32,08 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Gentex-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,172 Gentex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 694,51 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 18.11.2025 auf 22,28 USD belief. Das entspricht einem Minus von 30,55 Prozent.
Gentex war somit zuletzt am Markt 4,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
