NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das Great Southern Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,14 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 191,791 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2024 auf 53,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 270,43 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,70 Prozent.

Der Marktwert von Great Southern Bancorp betrug jüngst 616,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at