NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Great Southern Bancorp eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Great Southern Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 61,79 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 1,618 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 56,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,12 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,88 Prozent.

Great Southern Bancorp wurde am Markt mit 654,24 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at