NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Great Southern Bancorp-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Great Southern Bancorp-Anteile bei 52,01 USD. Bei einem Great Southern Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 192,271 Great Southern Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2025 11 090,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,90 Prozent vermehrt.

Great Southern Bancorp wurde am Markt mit 642,02 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at