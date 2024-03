NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IDEXX Laboratories-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 488,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,205 IDEXX Laboratories-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.03.2024 118,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 576,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,21 Prozent gesteigert.

IDEXX Laboratories war somit zuletzt am Markt 47,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at