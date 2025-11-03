Börse New York: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

Am Montag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,50 Prozent auf 25 987,35 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,990 Prozent fester bei 26 114,11 Punkten in den Handel, nach 25 858,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 887,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 132,87 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 785,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22 763,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, mit 20 033,14 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 23,89 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit IDEXX Laboratories (+ 15,93 Prozent auf 729,80 USD), Micron Technology (+ 5,86 Prozent auf 236,89 USD), Amazon (+ 4,71 Prozent auf 255,73 USD), NVIDIA (+ 3,75 Prozent auf 210,08 USD) und Palantir (+ 3,18 Prozent auf 206,85 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Charter A (-5,87 Prozent auf 220,12 USD), O Reilly Automotive (-3,93 Prozent auf 90,73 USD), Lululemon Athletica (-3,21 Prozent auf 165,06 USD), Enphase Energy (-2,59 Prozent auf 29,72 USD) und T-Mobile US (-2,52 Prozent auf 204,75 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 605 205 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,265 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,47 Prozent.

