NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IMAX von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in IMAX-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde die IMAX-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,675 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,42 USD, da sich der Wert eines IMAX-Papiers am 21.11.2025 auf 36,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,58 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war IMAX zuletzt 1,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at