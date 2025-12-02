Infosys Aktie

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

Infosys-Anlage 02.12.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infosys-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Infosys-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.12.2015 wurden Infosys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,13 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 123,001 Anteilen. Die gehaltenen Infosys-Aktien wären am 01.12.2025 2 146,37 USD wert, da der Schlussstand 17,45 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +114,64 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

