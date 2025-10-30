NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JetBlue Airways von vor 5 Jahren angefallen

Die JetBlue Airways-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,97 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die JetBlue Airways-Aktie investiert hat, hat nun 8,354 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34,13 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Anteils am 29.10.2025 auf 4,09 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 65,87 Prozent.

Der Marktwert von JetBlue Airways betrug jüngst 1,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at