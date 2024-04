NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MarketAxess von vor 3 Jahren verloren

Am 09.04.2021 wurde die MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 534,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das MarketAxess-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,707 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.04.2024 auf 224,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 196,35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,04 Prozent abgenommen.

Alle MarketAxess-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at