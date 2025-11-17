NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Monolithic Power Systems gewesen.

Am 17.11.2020 wurde die Monolithic Power Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Monolithic Power Systems-Anteile an diesem Tag 302,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Monolithic Power Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,330 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 303,84 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Anteils am 14.11.2025 auf 920,19 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 203,84 Prozent.

Zuletzt verbuchte Monolithic Power Systems einen Börsenwert von 43,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at