NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in NetApp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der NetApp-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 55,36 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 180,636 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 107,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 382,23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93,82 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von NetApp belief sich jüngst auf 21,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at