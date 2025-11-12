NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetGear von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in NetGear eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NetGear-Anteilen statt. Der Schlusskurs der NetGear-Aktie betrug an diesem Tag 30,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in NetGear-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 331,675 NetGear-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 708,13 USD, da sich der Wert eines NetGear-Papiers am 11.11.2025 auf 29,27 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,92 Prozent vermindert.

NetGear war somit zuletzt am Markt 840,92 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at