NetGear Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Lohnende NetGear-Anlage?
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Titel NetGear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetGear-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
NetGear-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das NetGear-Papier 19,14 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NetGear-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,247 NetGear-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 1 555,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,54 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für NetGear eine Börsenbewertung in Höhe von 898,32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
