Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Profitable Old Dominion Freight Line-Investition?
|
18.11.2025 16:04:26
NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Old Dominion Freight Line-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 213,99 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investierten, hätten nun 4,673 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 606,99 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Anteils am 17.11.2025 auf 129,89 USD belief. Damit wäre die Investition um 39,30 Prozent gesunken.
Old Dominion Freight Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
