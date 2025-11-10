Freundlicher Handel: NASDAQ 100 mittags stärker

Am Montag verbucht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1,41 Prozent auf 25 414,29 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,43 Prozent auf 25 418,17 Punkte an der Kurstafel, nach 25 059,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 563,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 354,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 221,75 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 611,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, einen Stand von 21 117,18 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 21,16 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 6,65 Prozent auf 253,75 USD), Palantir (+ 6,00 Prozent auf 188,61 USD), AppLovin (+ 5,50 Prozent auf 654,01 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,10 Prozent auf 243,11 USD) und Datadog A (+ 4,04 Prozent auf 198,96 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Axon Enterprise (-2,50 Prozent auf 587,43 USD), Charter A (-2,48 Prozent auf 214,41 USD), MercadoLibre (-2,40 Prozent auf 2 057,91 USD), Exelon (-2,16 Prozent auf 45,21 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,15 Prozent auf 136,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 533 373 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,951 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,59 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

